08 ноября 2017, 17:01
Uber запустит летающие такси к 2023 году
Главный менеджер по продуктам онлайн-заказа такси Uber Джефф Холден заявил, что в 2020 году сервис начнет в Лос-Анжелесе тестирование четырехместных летающих такси. Об этом пишет Reuters.
Компания уже заключила с NASA договор о разработке программного обеспечения для контроля за маршрутами аэротакси.
Ходден также сообщил агентству, что сейчас активно ведутся переговоры с властями США и Европы о получении разрешения на авиатакси. Они будут перемещаться между площадками Uber Skyport со скоростью 322 км в час. Проект носит название Uber Elevate.
Первая презентация летающих такси состоится в 2020 году в Дубае, полный запуск — к 2023 году.
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