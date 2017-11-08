Улюкаев отказался отвечать прокурору на вопрос о получении взятки

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отказался рассказать, получал ли он 2 млн долларов 14 ноября 2016 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ваша честь, в настоящее время отвечать на вопрос отказываюсь, готов ответить на вопросы, когда буду давать показания», — сказал экс-министр.

Он также был возмущен поведением прокурора, задавшего вопрос сидя. В соответствии с процессуальным законодательством вопрос участникам процесса нужно задавать и отвечать стоя.

Напомним, 8 октября следователи принесли на заседание суда два миллиона долларов, которые фигурируют в деле о взятке.

Правозащитница Дареджан Квеидзе заявила «Газете.Ru», что этот факт не имеет значения.

«Для нас это не имеет значения, так как наша позиция в том, что Улюкаев вообще не видел что в сумке», — сказала она. Представительница защиты экс-министра также подчеркнула, что отпечатков пальцев ее клиента на купюрах нет.