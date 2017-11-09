Афганистан полностью отказался от российских вертолетов

Афганистан больше не нуждается в вертолетах российского производства, заявил и.о. министра обороны страны Тарик Шах Бахрами.

По словам чиновника, необходимость в военной технике из РФ отпала по мере того, как американцы поставляли Афганистану вертолеты НАТО, передает RT.

Бахрами признал, что афганским ВВС предстоит трудный переходный период замены российских вертолетов на натовские, и на это время местным специалистам потребуется помощь.

«Мы нуждаемся в обслуживании, это обслуживание проводится через другие страны», — подчеркнул исполняющий обязанности главы Минобороны Афганистана.

Эксперты считают, что Кабул пошел на замену российских вертолетов натовскими ради улучшения своего положения на международной арене. Пока оно оставляет желать лучшего: в частности, гражданам Афганистана требуются визы для въезда практически во все страны мира.