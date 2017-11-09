Правозащитники зафиксировали рост числа доносов в России

Международная правозащитная группа «Агора» опубликовала результаты своего статистического исследования фактов «предания гласности различных фактов нарушений и злоупотреблений, представляющих публичный интерес», которые российские СМИ сразу же для простоты назвали «доносами».

В публикации говорится, что с 1995 года в РФ было зафиксировано по меньшей мере 100 таких случаев и два всплеска – в 2009 году и 2015 году (последний продолжается до сих пор и, по мнению исследователей, еще не достиг пика).

Речь идет о конфиденциальной информации, которая разглашается «внутренними разоблачителями» – людям, получившим ее благодаря своим формальным отношениям с организациями или органами госвласти.

В нынешнем году число подобных «разоблачений» выросло в восемь раз по сравнению с 2014 годом – до 24 эпизодов.

Примечательно, что в 2009 году в качестве «внутренних разоблачителей» выступали по большей части сотрудники правоохранительных органов, а потом их примеру последовали военные, спасатели, медики и учителя.

С 1995 года в общей сложности зафиксировано 100 подобных случаев, и рост числа «доносов» от года к году исследователи связывают с развитием интернета, сочетающего в себе анонимность и огромную аудиторию – которая, кстати, тоже параллельно растет.

Впрочем, несмотря на анонимность, разоблачения, как правило, чреваты для своих авторов серьезными последствиями: 39% теряют работу, 18% подвергаются уголовному преследованию, 5% становятся жертвами насильственных действий.

«Если же говорить о защите разоблачителей в целом, не ограничиваясь борьбой с коррупцией, то приходится констатировать полное отсутствие какого бы то ни было регулирования в этой сфере, если не считать запретов на публичность для представителей государства», — говорится в докладе.