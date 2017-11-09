Крупнейший ритейлер Хорватии отказался возвращать Сбербанку 1 млрд евро

Крупнейший в Хорватии ритейлер Agrokor отказался признавать требования Сбербанка о погашении кредита в 1 млрд евро. Об этом сообщает «Прайм».

Ритейлер отказался признавать долговые требования Сбербанка до тех пор, пока банк не отзовет иски к компании за пределами Хорватии.

Сбербанк является крупнейшим кредитором компании. Банк подал иск к Agrokor в Лондонский арбитраж, пытаясь добиться запрета на продажу активов компании за пределами Хорватии, а также на признание законными процедур банкротства компании в Сербии, Словении и Великобритании.

Еще одним крупным кредитором ритейлера является российский ВТБ, которому компания должна 340 млн долларов, отмечает РБК.

Как сообщает ТАСС, сегодня в Лондоне был задержан бывший глава компании Agrokor Ивица Тодорич. Его задержали на основании европейского ордера на розыск, выданного хорватской полицией.