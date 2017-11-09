Казахстан прикрыл российские книжные интернет-магазины

Сайты российских книжных интернет-магазинов заблокированы на территории Казахстана. Под ограничения попали такие онлайн-ресурсы, как Ozon, «Лабиринт», pikabu.ru, ficbook.net и сайты группы «Эксмо – АСТ», передает TengriNews.

Пресс-служба министерства информации и коммуникаций назвала эту меру реакцией на нарушение: по мнению специалистов ведомства, заблокированные ресурсы размещали у себя экстремистскую литературу. Речь идет о нескольких книгах.

Первая – «Исламская Акида». Суд Казахстана признал ее экстремистской и запретил ввозить на территорию страны, издавать и распространять еще четыре года назад. Она входит и в список содержащей экстремистские материалы запрещенной литературы, который опубликован на сайте Минюста республики.

Вторая книга – «Аль-Фауаид» («Книга Пользы») автора Шамсудина абу Абдулла Мухаммад ибн Кайим аль-Джаузия, которая была признана экстремистской и запрещена к ввозу, изданию и распространению в Казахстане летом 2009 года.

Третья книга продавалась только на портале pikabu.ru – это «Удар русских богов», изданный под псевдонимом «Владимир Истархов» и признанный экстремистским не только в Казахстане, но и в РФ.

Ficbook.net заблокировали из-за размещения книги под названием «Как сделать простой мобильный детонатор?»

В министерстве информации и коммуникаций Казахстана заверили, что поддерживают контакт с администрацией всех заблокированных сайтов и в случае удаления ими запрещенного контента снимут блокировку.

В издательской группе «Эксмо-АСТ» пожаловались, что им даже не прислали уведомление о предстоящей блокировке: о решении казахстанского ведомства администрация виртуального книжного магазина узнала только постфактум, связавшись со своей хостинговой компанией и поинтересовавшись причиной утери доступа к сайту на территории Казахстана.

В издательстве отметили, что такой порядок действий нарушает казахстанский закон «О связи», передает РБК.