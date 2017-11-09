Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ на востоке страны

Сирийские Вооруженные силы при поддержке союзников освободили город Аль-Букамаль в провинции Дейр-эз-Зор от боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на командование сирийской армией.

Подчеркивается, что Аль-Букамаль — это последний оплот террористической организации в восточном регионе страны.

Сейчас идет разминирование города, получившего разрушения из-за бомбардировок американской коалиции.