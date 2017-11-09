Бученков не пришел на суд по «болотному делу»

Один из фигурантов дела о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года Дмитрий Бученков не явился сегодня на заседание суда. Об этом сообщает «Медиазона».

Как заявила представитель ФСИН Наталья Бахарина, обвиняемый скрылся, и по месту проживания его нет. Она пояснила, что с 5 ноября в квартире, где числился Бученков, живет другая семья,она получила ключи от жилья в конце октября.

Адвокат Бученкова Светлана Сидоркина подтвердила, что ФСИН разыскивает ее подзащитного «по крайней мере с начала нынешней недели».

Телефон Бученкова недоступен.