Жильцов рухнувшего в Ижевске дома вторично эвакуируют из-за звонка о бомбе

Количество погибших при взрыве на третьем этаже многоквартирного жилого дома №261 на Удмуртской улице в Ижевске возросло до трех человек (до этого сообщалось о двух погибших и четверых пострадавших, причем в числе последних оказались двое подростков, которые не числятся в списке жильцов рухнувшего подъезда – видимо, просто оказались рядом с домом в неудачный момент).

Жителей обрушившегося дома поначалу эвакуировали в здание школы №86, но теперь эвакуируют и оттуда: в полицию поступил звонок о заложенной в учебном заведении бомбе. Теперь всех эвакуированных (а это боле 50 человек) переводят в школу №83.

Предположительно под завалами продолжают оставаться люди. МЧС уже заявило, что будет вести поисково-спасательные работы круглосуточно, не прерываясь в темное время суток. В операции задействованы кинологи с собаками.

Кроме того, пострадавшее здание исследуют с помощью мобильного диагностического корпуса «Струна», который позволит определить устойчивость сохранившихся конструкций, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

Напомним, взрыв прогремел около 16:30. Предположительно, взорвался газ, но официальной информации на этот счет пока не поступало. На ряде видео, запечатлевших сам взрыв или обрушившийся подъезд сразу после него, видно пламя, однако в МЧС утверждают, что возгорания не было.