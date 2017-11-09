Правительство утвердило сроки пробной и основной переписи населения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сроках проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году и пробной переписи в 2018 году. Документ опубликован на сайте кабмина.

Пробная перепись пройдет «в целях отработки программно-методологических и организационных вопросов Всероссийской переписи населения». Результаты этого исследования позволят оптимизировать стоимость основной переписи.

Пробная перепись охватит, ориентировочно, 550 тысяч человек. Ее проведут с 1 по 31 октября 2018 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Ответственным за перепись назначен Росстат.

В ходе переписи впервые в России будет опробована электронная форма сбора данных.