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09 ноября 2017, 00:01
Мемория

Мемория. Виктор Чукарин

Виктор Чукарин
Виктор Чукарин

9 ноября 1921 года родился Виктор Чукарин, легендарный советский гимнаст, узник немецких лагерей.

 

Личное дело

Виктор Иванович Чукарин (1921—1984) родился в селе Красноармейское Донецкой области Украины, в семье донского казака и гречанки. Вскоре семья переехала в Мариуполь. Виктор увлекался футболом, плаванием, греблей. Вместе с братом занимался гимнастикой во дворе на перекладине, затем в школьной секции по легкой атлетике. В 1932 (по другим источникам в 1937) году отца арестовали за письмо, которое он написал знакомым в Румынию. Из заключения он уже не вернулся. Мать одна растила двух сыновей и дочь.

После школы Виктор поступил в Мариупольский металлургический техникум, но вскоре решил профессионально заниматься гимнастикой и перевелся в Киевский техникум физической культуры. Его тренером стал известный украинский гимнаст, абсолютный чемпион СССР (1939, 1940) Аджат Ибадуллаев. В 1940 году Чукарин сам стал чемпионом Украины и получил звание мастера спорта СССР. Строил планы выиграть союзный чемпионат, однако началась война, и спортсмен ушел на фронт добровольцем.

Воевал в артиллерийском полку, обороняя Киев. Под Полтавой был ранен и контужен, попал в плен. Вскоре Чукарин оказался в концлагере для военнопленных около города Зандбостель на севере Германии. Весной 1942 года, когда пленных решили использовать как рабочую силу, Чукарин назвался крестьянином и получил направление на ферму в небольшой рыбацкий поселок Каппель-Нойфельд. «Я не умел ни доить, ни косить траву, и фрау Брунс это вскоре заметила. Но она меня не выдала и направила на поле для прореживания репы», — вспоминал спортсмен. На ферме он смастерил перекладину и смог понемногу заниматься гимнастикой. После войны он переписывался с семьей Брунс, говорил, что выжил благодаря им.

В конце войны его вновь поместили в лагерь. Перед отступлением гитлеровцы погрузили Чукарина вместе с другими узниками на баржу, которую собирались затопить в Северном море. Ввязавшись в бой с англичанами, немцы бросили баржу. Судно унесло далеко в море, и лишь через несколько дней его обнаружил английский сторожевой катер. Пленные, запертые в трюмах без пищи и воды, были освобождены. В ноябре 1945 года Чукарин вернулся домой. Рассказывал: «Я был такой худой и изможденный, что родная мать не узнала меня. Лишь когда она положила руки мне на голову и нащупала рубец, оставшийся у меня с детства после падения со скирды, признала сына».

Некоторое время Чукарин был инструктором физкультуры на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича. Работал там с местным гимнастом, тоже бывшим военнопленным Павлом Сливкой.

Вместе с заводской молодежью они оборудовали спортзал, в котором днем занимались с детьми и рабочей молодежью, а вечером тренировались сами.

В 1946 году Чукарин участвовал в первом послевоенном чемпионате СССР по спортивной гимнастике, но занял лишь 12-е место. В том же году уехал на учебу — поступил во Львовский институт физкультуры. В 1948 году выиграл чемпионат Украины, а на первенстве СССР занял четвертое место.

В 1949 году стал чемпионом СССР по спортивной гимнастике. В 1950, 1951, 1955 годах подтверждал этот титул.

В 1952 году Чукарин поехал на первую послевоенную Олимпиаду в Хельсинки, где завоевал четыре золотых (команда, многоборье, конь, опорный прыжок) и две серебряные медали (кольца, брусья).

В 1954 году на чемпионате мира в Риме Чукарин, несмотря на вывих пальца, завоевал три золота (команда, многоборье, брусья) и одну бронзовую награду (конь).

В 1956 году 34-летний Чукарин триумфально выступил на Олимпиаде в Мельбурне, став чемпионом в абсолютном первенстве. Он выиграл три золотых (команда, многоборье, брусья), одну серебряную (вольные) и одну бронзовую (конь) медали.

После этого гимнаст завершил спортивную карьеру, стал преподавателем родного института физкультуры во Львове, с 1971 года заведовал там кафедрой гимнастики. Был тренером сборной команды Украины. В 1972 году — старшим тренером советской команды гимнастов на Олимпиаде в Мюнхене.

Чукарин подготовил около 30 мастеров спорта, членов сборных команд Украины и СССР.

Виктор Чукарин умер от рака 25 августа 1984 года. Похоронен на Лычаковском кладбище Львова.

 

Чем знаменит

Знаменитый украинский и советский гимнаст, семикратный чемпион Олимпийских игр, абсолютный чемпион Игр 1952 и 1956 годов. Многократный победитель первенств СССР и чемпион мира, тренер, педагог. Чукарин, прошедший через 17 гитлеровских лагерей, лишь чудом избежал на родине репрессий за то, что был в плену.

 

О чем надо знать

В 1948 году Виктор Чукарин женился на спортсменке Клавдии Зайцевой. Она была мастером спорта по гимнастике, членом сборной СССР. У супругов родились дочери Виктория и Ольга, которые стали мастерами спорта по художественной гимнастике. Клавдия Чукарина рассказывала в интервью «Спорт-Экспрессу»: «Когда мы встретились, оба только "подавали надежды", выступая за общество "Большевик". Я жила в Воронеже, он во Львове. Встречались на соревнованиях. Мне рассказали, что он фронтовик, побывал в плену. Виктор знал, что я на войне была лейтенантом медицинской службы. Перебравшись во Львов, я оказалась без тренера, и Виктор взял надо мной шефство. В 1948-м вместе выступали на чемпионате СССР. Тогда он впервые мог стать чемпионом, но, завершая комбинацию на последнем снаряде, перекладине, был буквально сбит опередившим события возгласом тренера Мишакова: "Молодец, Виташа, мы дома". Виктор сорвался, упал и в многоборье оказался лишь четвертым. Расстроился, но вида старался не показать. <…> Тогда же предложил стать его женой».

 

Прямая речь

О качествах, необходимых спортсмену (из интервью, цитата по Olympiady.ru): «Настоящий спортсмен — это прежде всего сильный характер. Человеку, не уверенному в себе, нечего делать в гимнастике. Но это вовсе не значит, что я вижу залог успеха в каких-то отчаянных усилиях. Все гораздо сложнее. Ведь мужество в спорте имеет различное толкование. Бегун на длинные дистанции, к примеру, должен уметь терпеть, велосипедист-спринтер или слаломист не добьется успеха без склонности к риску. Гимнаст же должен быть искусным, расчетливым спортсменом, а никак не игроком, полагающимся на судьбу, на везение — словом, на все малонадежное и случайное. Как бы ни складывалась ситуация, он обязан держать себя в руках, оставаться мудрым стратегом и, разумеется, делать все как можно лучше. А выполнить безупречно можно лишь комбинацию, хорошо подготовленную на тренировках, проверенную сотни раз».

О тренировках (вдова спортсмена Клавдия Чукарина, «Спорт-Экспресс», июль 2001): «Москвичи в те годы тренировались три раза в неделю, не больше. А он ежедневно минимум по три с половиной часа. Такую методику Виктор перенял у своего первого наставника, довоенного чемпиона Советского Союза Аджатулы Ибадулаева. Сам Чукарин тоже стал мастером спорта до войны. Тогда и встретился с Ибадулаевым, который одним из первых предсказал ему большое будущее. В свою очередь, Чукарин считал, что, если бы не война, Аджат наверняка прославился бы на мировой арене. После войны Ибадулаев не попадал в сборную - был невыездным. Поговаривали, из-за того, что в годы войны выступал в цирке перед немцами в оккупированном Киеве. А еще его якобы как-то задержали при попытке уйти в Турцию».

О неудавшейся судейской карьере (там же): «На Олимпийских играх в 1960 году в Риме Чукарин входил в состав судейской коллегии. Там в борьбе за золотые медали схлестнулись японец Такаси Оно, соперничавший еще с Виктором в Хельсинки и Мельбурне, и Борис Шахлин. К Чукарину обратились руководители советской команды: "Сделай все, чтобы помочь нашему спортсмену. На карту поставлен престиж страны". Поддавшись на уговоры, Виктор Иванович пошел наперекор своей совести. Убедил финна и немца занизить на коне оценки японцу, а Шахлину, наоборот, поднять — всего на пять сотых. Но этого хватило для победы. Потом Витя рассказывал, что трибуны его освистали. Якобы кричали: "Долой Чукарина!" После этого Виктор решил никогда больше не поддаваться на подобные просьбы и судить только честно. На следующих международных соревнованиях отсудил без сучка и задоринки. Но руководству это не понравилось, после турнира над ним устроили настоящее судилище. Он очень переживал. И дал слово, что вообще не будет судить».

О немецких фермерах (дочь Чукарина Виктория и ее муж Николай Чаплинский, Fakty.ua, ноябрь 2007):

— Папа немецкий язык знал хорошо. Выучил в плену. "Знаете, откуда это письмо? Из мест, где я был", — сказал нам. Завязалась переписка. Оказалось, что в местной немецкой газете была опубликована заметка о том, что приехала советская сборная, которую тренирует Виктор Чукарин… Когда Виктор Иванович засветился на международной арене, эта немецкая семья фермеров его сразу узнала, стала собирать о нем вырезки из газет. А потом они решились написать в Союз.

— В гости его приглашали, — продолжает Чаплинский. — Тем более что жили они в 70 километрах от Мюнхена, где проходили Олимпийские игры. Виктор Иванович приготовил для этой семьи подарки. Очень хотел с ними увидеться! Но при советской сборной были люди из КГБ, и они запретили ему ехать. <…> Когда Виктор Иванович за границей бывал, всегда им звонил».

О честности спортсмена (там же, зять Чукарина Николай Чаплинский): «Расскажу вам такой случай. После Олимпийских игр гимнастическая сборная часто выезжала с показательными выступлениями. Однажды их пригласили в Канаду. Команда провела три запланированных выступления. Канадцы попросили еще раз выйти на ковер, причем заплатили и за этот раз. Получив на руки три с половиной тысячи "неучтенных" долларов, Виктор Иванович тут же сдал их в кассу. Кристально честный человек».

 

4 факта о Викторе Чукарине

  • Провел в концлагерях 3,5 года. Там его имя заменили на номер «10491». Был заключенным в том числе в Бухенвальде.
  • Уже став олимпийским чемпионом, Чукарин попытался выяснить судьбу отца. Ему даже взялся помочь председатель КГБ Владимир Семичастный, но следов в архивах обнаружить не удалось.
  • Чукарину принадлежит рекорд в многоборье, который он поставил в 1951 году — 118,75 балла из 120 возможных.
  • Спортсмен строго соблюдал режим. «Помню, как говорил бабушке: "Бульончика — полчерпачка, котлеточку — одну". Вес нельзя было набирать ни в коем случае», — вспоминала его дочь Виктория. Закончив спортивную карьеру, Чукарин стал баловать себя сладким: любил сливовое повидло и варенье из яблок.

 

Материалы о Викторе Чукарине:

Биография в Википедии

Справка на Aif.ru

Статья о спортсмене в журнале «Физкультура и спорт»

Интервью вдовы Чукарина «Спорт-Экспрессу»

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