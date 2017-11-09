«Ведомости» и Znak.com отключились из-за проблем в европейском дата-центре

Сайты газеты «Ведомости» и издания Znak.com перестали работать из-за неполадок, возникших в одном из европейских дата-центров. Об этом РБК заявил гендиректор компании Group-IB Илья Сачков.

«Там какие-то неполадки у провайдера, то есть это не похоже на компьютерную атаку на данный момент. <…> Что-то на стороне телеком-провайдера, который обслуживает эти СМИ», — сказал Сачков.

На сайте «Ведомостей» появилась плашка, где сообщается, что сайт и мобильное приложение газеты недоступны, и что материалы издания можно читать в Facebook.

Сайт Znak.com в настоящее время восстановился. Возобновил работу и сайт издания The New Times, также оказавшийся сегодня отключенным.

«9 ноября несколько часов сайт The New Times был недоступен пользователям. Причиной сбоя стали технические проблемы международного провайдера OVH. Приостановили работу ресурсы и ряда других российских СМИ, таких как "Ведомости", "Росбалт", Znak.com», — сообщает издание.