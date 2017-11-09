США готовы выделить миллиарды на сдерживание России и поставлять оружие Украине

В согласованном проекте оборонного бюджета США отдельной статьей упоминается противодействие «российской агрессии». Документ (.pdf) доступен на сайте оборонного комитета сената США.

Он предполагает выделение европейским союзникам по НАТО 4,6 млрд долларов. Деньги должны поступить в рамках Европейской инициативы сдерживания (European Deterrence Initiative) — программы военной помощи США союзникам в Европе.

Среди опасностей, исходящих от России, в документе перечислены «повышенная военная активность России в Арктическом регионе и Средиземном море, развитие ядерной доктрины и нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия, а также нарушение Договора об открытом небе».

Кроме этого, указаны «продолжающиеся агрессивные действия России, в том числе вторжение в Грузию в 2008 году и Украину в 2014-м, угрозы союзникам НАТО, быстрая военная модернизация».

Помимо этого, подчеркивается, что деятельность России направлена на «дезинформацию, пропаганду, кибератаки, вмешательство на выборах».

Также в бюджете предлагается разрешить выделение Украине 350 млн долларов «на обеспечение безопасности, включая средства на поставки оборонительного летального вооружения».

При этом половина этих средства будет выделена после того, как министр обороны США подтвердит, что украинские власти «предприняли необходимые меры в области реформы оборонно-институциональных структур».