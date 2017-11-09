Пятая «девушка Бонда» умерла на 80-м году жизни

В Мюнхене скончалась Карин Дор (настоящее имя Кэтероуз Дерр), сыгравшая подругу Джеймса Бонда в фильме из серии про агента 007 «Живешь только дважды», который вышел на экраны в 1967 году.

Актриса умерла еще вечером в понедельник, 6 ноября, в доме престарелых, где провела последние годы, сообщил ее сын немецкой газете Bild. Ей было 79 лет.

Помимо бондианы Дор снялась примерно в 60 картинах, в частности, в фильме «Топаз» (1969) режиссера Альфреда Хичкока, «Последний из Могикан» (1965), «Ужасные монстры» (1970), «Виннету — сын Инчу-Чуна» (1964), а также в сериалах «Требуется вор», «Железная сторона», «ФБР».