Семьи жертв авиакатастрофы в Ростове-на-Дону подали иск в Дубае

Родные жертв крушения Boeing 737–800 в Ростове-на-Дону подали в суд арабского эмирата Дубай иск к совершившей рейс авиакомпании Flydubai, передает «Интерфакс» со ссылкой на их адвоката Всеволода Сазонова.

По его словам, рассмотрение иска уже началось. Семьи погибших рассчитывают на компенсацию в размере 10 млн долларов на всех. Основанием для подачи иска послужили предварительные выводы из расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК): его специалисты считают, что авиакатастрофа могла произойти из-за ошибки пилота.

«Пока этот вывод не опровергнут, выплата компенсации является обязательной как в соответствии с международными законами и договорами, так и в соответствии с законом ОАЭ», — пояснил адвокат.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 19 марта 2016 года сo Воeing 737-800 авиакомпании Flydubai, прилетевшим из Дубая в Ростов-на-Дону. В аэропорту прибытия сложились сложные метеоусловия, и пилот не смог посадить борт с первого раза. При повторном заходе на посадку самолет рухнул. Все 62 человека, находившиеся на борту (55 пассажиров и семь членов экипажа), погибли.

Расследованием катастрофы занимается МАК. Прошлой весной он опубликовал промежуточный отчет о том, что причиной крушения стали действия пилотов: в частности, сидевший за штурвалом Аристос Сократос якобы потерял ориентацию в пространстве. Окончательный доклад комитета пока не представлен.