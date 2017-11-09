В Москве арестован подозреваемый в хищении средств на ремонт транспортной системы

Басманный районный суд Москвы в рамках дела о мошенничестве арестовал директора по развитию в ООО «Абсолют» Олега Филиппова — его обвиняют в хищении денег, выделенных на обслуживание и ремонт московской интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Филиппова арестовали 2 ноября, как главу дирекции капитального ремонта Москвы Александра Шукюрова. Агентство сообщает, что оба они проходят по одному делу.

Подробностей не приводится.