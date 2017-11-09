Число жертв обрушения дома в Ижевске достигло четырех

При разборе завалов, образовавшихся на месте рухнувшего при взрыве углового подъезда многоквартирного дома №261 по Удмуртской улице в Ижевске, найдено тело четвертого погибшего.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы управления Росгвардии по Удмуртии Николая Мерзлякова.

Ранее сообщалось о троих погибших. Количество пострадавших уточняется: их трое или четверо, причем двое, по всей видимости, – это подростки, не проживавшие в доме, а просто проходившие мимо в момент взрыва.

Его причиной, по предварительным данным, стал бытовой газ. МЧС в настоящее время проверяет с помощью мобильного диагностического комплекса «Струна» устойчивость сохранившихся конструкций.

Жильцы пострадавшего дома эвакуированы: первоначально их распределили по двум находящимся рядом школам, но затем одну из них «заминировали» по телефону, и людей вновь пришлось эвакуировать.