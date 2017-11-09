ФСО запросила себе особый статус на дорогах

На портале проектов нормативных правовых актов обпуликован «черновик» постановления, согласно которому на ведомственных автомобилях Федеральной службы охраны (ФСО) будут установлены проблесковые маячки синего и красного цветов. Кроме того, предполагается наделить эти машины преимущественными правами на дороге.

В пояснительной записке к предварительному варианту постановления говорится, что другие участники дорожного движения будут обязаны уступать путь автомобилям ФСО и не идти на обгон, если на этих автомобилях работают мигалки и звуковые сигналы.

Преимущества в дорожном движении предлагается предоставить и тем автомобилям, которые сопровождаются служебными машинами ФСО.

Напомним, на данный момент спецсигналы разрешено устанавливать на автомобили сотрудников администрации президента, МВД, МИД, правительства, ФСО и – с октября прошлого года – Государственной думы (на нее отведено в общей сложности 12 мигалок, тогда как до этого их насчитывалось всего пять).