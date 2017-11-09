Глава Роскомнадзора рассказал о законодательном регулировании компьютерных игр

В России разработали концепцию закона, регулирующего компьютерные игры по аналогии с тем, как это происходит в Китае и Индии. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает РИА Новости.

По его словам, разработкой закона занимаются некие представители рынка компьютерного спорта в России.

«Они показали концепцию закона, которую они разрабатывали самостоятельно, без государства. Да, там достаточно разумные вещи прописаны, которые существуют в регулировании Китая, Индии и ряда других стран», — заявил чиновник.

По его словам, законопроект пока существует на уровне разработки.