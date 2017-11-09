Роскомнадзор предложил запретить идентификацию смартфонами несовершеннолетних

Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал запретить производителям электроники производить биометрическую идентификацию несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости.

Многие современные смартфоны и планшеты имеют возможность идентификации пользователя по отпечатку пальца. Кроме того, развивается технология распознавания пользователя по лицу — это FaceID в iPhone X и FaceLock в смартфонах на Android.

«Сегодня уже некоторые производители настроены серьезно на внедрение голосовой аутентификации. Разумеется, необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую аутентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — заявил Жаров на конференции «Защита персональных данных».

Каким образом планируется ограничивать функционал смартфонов для несовершеннолетних, чиновник не уточнил.