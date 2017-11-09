В России появится реестр недобросовестных родителей

Министерство образования и науки России разработало законопроект о едином реестре недобросовестных родителей. Документ доступен для обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.

Законопроект вносит изменения в федеральный закон от 16 апреля 2001 года «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». Поправки устанавливают, что база данных должна охватывать всю страну и дополниться сведениями о недобросовестных родителях и опекунах.

Отмечается, что сейчас усыновители и опекуны, лишенные родительских прав, не могут по закону вновь усыновить ребенка или быть его опекуном, однако такая практика в стране существует.

Это происходит из-за «отсутствия порядка взаимного обмена сведениями о таких лицах между компетентными органами».