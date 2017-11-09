Пропали два жильца частично рухнувшего дома в Ижевске

По меньшей мере два человека числятся пропавшими после обрушения части многоквартирного дома в Ижевске: они числятся в списке жильцов, но их местонахождение не установлено, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Глава республики Удмуртия Александр Бречалов заявил, что один из погибших под завалами, – это ребенок (но при этом подтвердил гибель лишь трех человек).

Между тем ранее источник в Росгвардии сообщил, что количество жертв достигло четырех, а численность пострадавших уточняется: их то ли трое, то ли четверо, и двое – это подростки, проходившие мимо дома в момент взрыва.

Напомним, предварительная версия объясняет случившееся взрывом бытового газа. Судя по записи видеорегистратора проезжавшей мимо машины, он прогремел на уровне третьего этажа. После этого угловой подъезд рухнул.

Пострадавший дом – №261 по улице Удмуртской. По уточненным данным, в обрушенном подъезде проживали 99 человек. Все жильцы здания были эвакуированы в две ближайшие школы, но из одной их впоследствии снова эвакуировали: «телефонный террорист» позвонил в полицию и заявил, что в учебном учреждении заложена бомба.