Четыре российских лыжника пожизненно отстранены от Олимпиады

Решением Международного олимпийского комитета (МОК) четыре российских лыжника – Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова – пожизненно лишены права на участие в Олимпийских играх, передает «Р-Спорт» со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок РФ Елену Вяльбе.

Спортсмены признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, и результаты их выступлений на сочинской зимней Олимпиаде 2014 года аннулированы.

По словам Вяльбе, российская сторона намерена оспаривать решение МОК в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Напомним, ранее такое же решение комитет вынес в отношении двух других российских лыжников – Евгения Белова и Александра Легкова.

В целом до сих пор решается вопрос об участии сборной РФ в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Южной Корее. Речь идет о возможном запрете на выступление команды под российским флагом. Кроме того, американская газета New York Times со ссылкой на анонимный источник в МОК написала, что комитет может запретить и проигрывание на Олимпиаде российского государственного гимна.