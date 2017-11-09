Новый двигатель ракеты Falcon не прошел испытания

Во время испытаний новый двигатель Merlin (используется в ракетах семейства Falcon) взорвался, заявили в SpaceX. Это произошло 5 ноября на полигоне, при взрыве никто не пострадал. Об этом пишет The Washington Post.

Данный двигатель ранее не применялся ни разу, и теперь компания «проводит подробное и открытое расследование первопричины» взрыва.

Стоит отметить, что инцидент произошел во время рекордного по количеству запусков года для SpaceX. До конца этого года компания планирует запустить еще три ракеты Falcon 9, каждая из которых оборудована девятью двигателями Merlin.

Кроме того, основатель компании Илон Маск планирует в конце года запустить тяжелую ракету Falcon Heavy, в ее первой ступени 27 двигателей.