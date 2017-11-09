РАНХиГС предложил создать касту высокопоставленных чиновников

Специалисты РАНХиГС предложили создать в России в рамках реформы госуправления касту высокопоставленных чиновников. Об этом пишет газета «Ведомости».

В касту, по их мнению, должны войти те, кто принимает ключевые решения, а остальные будут работать в условиях, «приближенных к бизнесу». Привилегированная каста в итоге должна получить дополнительные льготы и гарантии, но будет нести высокую ответственность наряду со значительными ограничениями.

Эксперты полагают, что мотивация таких чиновников должна быть связана с «ожиданием служения обществу». Их зарплата должна иметь надбавки «за счет вывода обеспечивающих функций на аутсорсинг». Остальные «нечиновники» будут работать в рыночных условиях, соответственно и премии будут получать в зависимости от эффективности работы.

Газета также получила вариант реформы госуправления, предложенный Минэкономразвития и уже одобренный президентом Владимиром Путиным. Как предлагает министр Максим Орешкин, в ведомстве следует создать «плоские организационные структуры», которые будут работать в команде, а задействованные в проекте люди вне зависимости от должностей «все равны и оцениваются по вкладу в проект».