Бывший вице-губернатор Петербурга сознался в хищениях при строительстве «Зенит-Арены»

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Огасенян решил сотрудничать со следствием и признать вину в рамках дела о хищении 50 миллионов рублей при установке видеотабло на стадионе «Зенит-Арена». Об этом сообщает «Фонтанка.Ru».

Чиновник дал признательные показания еще 11 октября 2017 года, но в суде об этом объявили только 8 ноября. Сразу после этого Следственный комитет рассказал о готовящейся передаче дела Оганесяна в суд. Его могут начать рассматривать в январе 2018 года после ознакомления обвиняемого с материалами.

СК, однако, заподозрил Оганесяна еще и в получении взятки в размере 20 млн рублей, но пока обвинения по этому эпизоду ему не предъявлены.

По мнению журналистов, сделка со следствием по первому делу могла быть подписана Оганесяном в расчете на смягчение обвинения во взятке.