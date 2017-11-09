ВЦИОМ зафиксировал у россиян рекордно высокое доверие полиции

Результаты телефонного опроса ВЦИОМ показали, что уровень доверия россиян сотрудникам полиции в 2017 году достиг максимума. Они опубликованы на сайте центра.

Опрос проводился 3–5 ноября 2017 года. В нем приняли участие 1800 жителей РФ в возрасте от 18 лет.

Согласно полученным данным, 67% респондентов выразили доверие полицейским своего региона. Еще в 2015–2016 годах он не превышал 46–47%. При этом уровень недоверия к снизился до 27%.

«В общественном сознании сложился более чем положительный образ полицейского: ему в первую очередь приписываются такие качества, как опрятность (77% россиян считают, что это качество присуще ему в большей степени, чем неряшливость), вежливость (66%), дружелюбие (66%), порядочность (65%), храбрость (65%), компетентность (64%), готовность оказать помощь (64%)», – заявили социологи.