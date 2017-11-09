В сообщении о ЧП с вертолетом в Коми обвинили пранкеров

Транспортная прокуратура заявила, что сообщения о пропаже вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» в республике Коми не соответствуют действительности: воздушная машина стоит в аэропорту Красноярска, она цела и невредима.

Источник «Интерфакса», осведомленный о ситуации, считает, что виновниками переполоха стали пранкеры, которые «вклинились в эфир диспетчеров на специальных частотах и от лица экипажа вертолета Ми-8 сообщили о чрезвычайной ситуации».

Напомним, сегодня днем в российских СМИ появились новости о том, что Ми-8 с десятью людьми на борту уведомил диспетчера об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку, после чего связь с ним была утрачена. Впоследствии сообщалось, что вертолет благополучно приземлился, и все находившиеся на борту люди выжили.

По словам источника «Интерфакса», розыгрышем, переполошившим российские СМИ и следственное ведомство, займутся правоохранительные органы.В зависимости от результатов их проверки будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.