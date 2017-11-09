Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
9 ноября 2017, четверг, 20:10
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
09 ноября 2017, 16:45
Индия лженаука

Индийские ученые пытаются бороться с лженаукой

В конце ноября в Индийском институте науки планировалось провести семинар по астрологии
В конце ноября в Индийском институте науки планировалось провести семинар по астрологии
Pixabay

Индийская общественная организация Breakthrough Science Society и представители научных учреждений страны добились отмены семинара по астрологии, который планировалось провести в конце ноября в Индийском институте науки (Indian Institute of Science) в городе Бангалор. Астрологический семинар в Бангалоре планировали организовать представители ассоциации выпускников Индийского института науки. Когда руководство института получила возмущенные письма от десятков ученых, оно отменило семинар.

Генеральный секретарь организации, физик Соумитро Банерджи (Soumitro Banerjee) заявил, что сохранение учеными нейтралитета в таких вопросах, было бы вредным для индийской науки. «Сообщество ученых Индии должно проявлять инициативу в пропаганде научного взгляда на мир», - объясняет Банерджи. Ряд ученых Индии в последнее время высказывает озабоченность распространением антинаучных верований, суеверий и мифов, которое усиливается в стране в последние годы благодаря поддержке со стороны некоторых государственных органов. Представители консервативно-националистической Бхаратия Джаната парти, одной из двух ведущих политических партий страны, неоднократно поддерживали введение астрологии в качестве дисциплины в университетах. В 2001 году тогдашний министр науки предпринял попытку включить астрологию в учебные планы.

Популярным среди националистически ориентированных политиков, по словам Банерджи, является также неакадемическое направление исследований, посвященное «пяти священным продуктам коровы» (панча-гавия), в число которых входят молоко, простокваша, топленое масло, моча и навоз. Традиционно они считаются обладающими очистительной магической силой и широко применяются в индуитских ритуалах. В Индии регулярно публикуются работы, где объявляется об эффективности «пяти священных продуктов» в различных областях медицины.

В декабре 2016 года Индийский технологический институт в Дели провел двухдневный семинар, где обсуждались исследования панчгавии. Он прошел при участии департамента науки и технологий Индии, департамента биотехнологии и Совета научно-промышленных исследований (CSIR). На открытии выступил министр науки Харш Вардхан, который «подчеркнул, что использование панчгавии в повседневной жизни поможет решить актуальные глобальные проблемы, такие как изменение климата, развитие невосприимчивости к лекарственным препаратам, недоедание, глобальное здоровье и т. д.». После семинара министерство науки Индии учредило комитет для инициирования национальной программы исследований по этой теме.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура картография католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые научный юмор неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.