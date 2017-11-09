Индийские ученые пытаются бороться с лженаукой

Индийская общественная организация Breakthrough Science Society и представители научных учреждений страны добились отмены семинара по астрологии, который планировалось провести в конце ноября в Индийском институте науки (Indian Institute of Science) в городе Бангалор. Астрологический семинар в Бангалоре планировали организовать представители ассоциации выпускников Индийского института науки. Когда руководство института получила возмущенные письма от десятков ученых, оно отменило семинар.

Генеральный секретарь организации, физик Соумитро Банерджи (Soumitro Banerjee) заявил, что сохранение учеными нейтралитета в таких вопросах, было бы вредным для индийской науки. «Сообщество ученых Индии должно проявлять инициативу в пропаганде научного взгляда на мир», - объясняет Банерджи. Ряд ученых Индии в последнее время высказывает озабоченность распространением антинаучных верований, суеверий и мифов, которое усиливается в стране в последние годы благодаря поддержке со стороны некоторых государственных органов. Представители консервативно-националистической Бхаратия Джаната парти, одной из двух ведущих политических партий страны, неоднократно поддерживали введение астрологии в качестве дисциплины в университетах. В 2001 году тогдашний министр науки предпринял попытку включить астрологию в учебные планы.

Популярным среди националистически ориентированных политиков, по словам Банерджи, является также неакадемическое направление исследований, посвященное «пяти священным продуктам коровы» (панча-гавия), в число которых входят молоко, простокваша, топленое масло, моча и навоз. Традиционно они считаются обладающими очистительной магической силой и широко применяются в индуитских ритуалах. В Индии регулярно публикуются работы, где объявляется об эффективности «пяти священных продуктов» в различных областях медицины.

В декабре 2016 года Индийский технологический институт в Дели провел двухдневный семинар, где обсуждались исследования панчгавии. Он прошел при участии департамента науки и технологий Индии, департамента биотехнологии и Совета научно-промышленных исследований (CSIR). На открытии выступил министр науки Харш Вардхан, который «подчеркнул, что использование панчгавии в повседневной жизни поможет решить актуальные глобальные проблемы, такие как изменение климата, развитие невосприимчивости к лекарственным препаратам, недоедание, глобальное здоровье и т. д.». После семинара министерство науки Индии учредило комитет для инициирования национальной программы исследований по этой теме.