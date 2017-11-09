В США комаров заставят бороться с собственными сородичами

Агентство по охране окружающей среды США одобрило применение бактерии вольбахии против комаров, распространяющих опасные вирусные заболевания, такие как лихорадки денге и Зика, а также желтая лихорадка. Зараженные бактерией комары будут выпущены в природу и станут причиной сокращения численности своих сородичей. Об этом сообщает сайт журнала Nature.

Биотехнологическая компания MosquitoMate получила разрешение выпустить бактерию Wolbachia pipientis в окружающую среду в двадцати штатах США и в округе Колумбия. Пока из разрешенной зоны исключена юго-восточная часть страны, так как там еще не проводились полевые испытания. Специалисты MosquitoMate будут выращивать комаров вида Aedes albopictus, зараженных бактерией, в своей лаборатории, затем отделять самцов от самок. В природу будут выпускаться только самцы, которые не пьют кровь, а значит не могут передавать человеку возбудителей болезни. Зато они будут спариваться с самками своего вида, не имеющими в организме данного штамма бактерий. Потомства от таких спариваний не будет, так как отцовские хромосомы не формируются должным образом.

В итоге численность комаров должна значительно сократиться. По словам энтомолога из Университета Кентукки и основателя MosquitoMate Стивена Добсона (Stephen Dobson), другие насекомые, в том числе и другие виды комаров, не страдают от этой практики. MosquitoMate планирует продавать своих комаров на местном уровне в штатах Кентукки и Огайо, постепенно расширяя район своей деятельности. Стивен Добсон говорит, что MosquitoMate будет работать с домовладельцами, хозяевами полей для гольфа, гостиницами и другими клиентами, предлагая им своих насекомых. Подавление популяции комаров в масштабах города, вероятно, потребует еженедельного выпуска миллионов самцов. Чтобы достичь этого уровня, компания должна найти способ эффективно отделять самцов от самок.

Эту проблему научились решать другие производители зараженных комаров. Исследователи из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу и Университета штата Мичиган говорят, что каждую неделю в Гуанчжоу выпускается по пять миллионов Aedes albopictus, зараженных вольбахией. Для отделения самцов от самок используются автоматические устройства, которые определяют пол насекомого, исходя из различий в размерах на стадии куколки. Возглавляющий проект энтомолог Чжиюн Си из Университета штата Мичиган утверждает, что эффективность метода составляет более 99 %. Для надежности комаров подвергают рентгеновскому излучению в дозе, которая должна стерилизовать всех случайно пропущенных при сортировке самок, но слишком низка для воздействия на самцов.