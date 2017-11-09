Путин связал допинговый скандал с президентскими выборами

Президент России Владимир Путин сегодня посетил Челябинский компрессорный завод. На предприятии он пообщался с рабочими, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин, как сообщает РИА Новости, говорил, в частности, о допинговом скандале с российской сборной.

Глава государства связал обвинения России в поддержке допинга на государственном уровне с выборами президента РФ в 2018 году.

Путин подчеркнул, что зимняя Олимпиада в Южной Корее пройдет в феврале, а президентские выборы в марте.

«Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает», — заявил президент.

«Главный тезис сегодня заключается в том, что якобы на многих пробирках с пробами российских спортсменов обнаружены какие-то следы, как говорят, царапин, которые могут свидетельствовать о том, что пробирки вскрывались, были подменены», — рассказал Путин рабочим завода.

По его словам, эти пробирки «по акту были переданы» Россией и долгое время хранились без нареканий.

«Что с ними там делали? Кто там царапал или кусал их? Мы этого не знаем», — подчеркнул президент.