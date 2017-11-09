Движение Putin's team может стать частью предвыборной кампании Путина

Движение Putin's team («Команда Путина»), о создании которого неделю назад объявил хоккеист Александр Овечкин, может стать частью избирательной кампании президента Владимира Путина. Об этом «Ведомостям» рассказали источники, близкие к Кремлю.

По их данным, движение было придумано в компании «ИМА-консалтинг», которое в августе выиграло конкурс ЦИКа на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на президентских выборах.

Гендиректор «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов опроверг эту информацию.

По данным источников издания, в Putin's team могут войти и другие российские знаменитости.

Овечкин играет в США, он лидер клуба НХЛ «Вашингтон кэпиталз». Хоккеист популярен в Штатах.