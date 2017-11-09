Рада одобрила закон о приватизации госимущества на Украине и в Крыму

Украинский парламент поддержал за основу законопроект № 7066 о приватизации государственного имущества. Такое решение поддержали 258 депутатов.

Как отмечает 112.ua, документ делит все госактивы на те, чья стоимость меньше 250 млн гривен (556 млн рублей) и те, стоимость которых превышает эту сумму.

К так называемой малой приватизации предлагается отнести объекты незавершенного строительства, а также социально-культурные объекты, среди которых больницы, детские сады и лагеря, дома-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, культурные и спортивные объекты.

В законопроекте говорится, что он также «регулирует правовые, экономические и организационные основы приватизации государственного имущества и имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым».