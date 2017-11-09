Роскомнадзор пресек обработку биоданных россиян иностранной фирмой

Роскомнадзор пресек обработку персональных данных россиян компанией Genetic-test, сообщил глава ведомства Александр Жаров. Его слова приводит«Интерфакс».

Речь шла о «биологических данных», отметил Жаров.

«Есть такая компания Genetic-test, которая имела представительство на территории РФ. К нам в свое время обратились граждане, чьи биологические данные обрабатывались представительствами этой компании. Роскомнадзором была проведена большая работа, представительства локализовали свои данные в Дальневосточном округе», — рассказал глава ведомства.

Он добавил, что после локализации обработка персональных данных россиян прекратилась.