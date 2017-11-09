RT America зарегистрируется иноагентом до конца недели

Министерство юстиции США потребовало от редакции RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом говорится на российском сайте RT.

Регистрация должна произойти до понедельника 13 ноября.

Главный редактор холдинга RT Маргарита Симоньян назвала в твиттере этот срок «людоедским дедлайном», однако позднее заявила, что RT America подчинится требованию американских властей.

Минюст США выкатил людоедский дедлайн до понедельника. Чувствуете, как веет свободой? https://t.co/4Cj3mpVGyl — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 ноября 2017 г.

«Американский Минюст нам не оставил выбора: юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иноагент, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании, в общем, в такой ситуации компания работать точно не сможет. Между такими последствиями и регистрацией в качестве иноагента мы вынуждены выбрать регистрацию, хотя, безусловно, мы категорически не согласны с этим требованием», — цитирует ее RT.