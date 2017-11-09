Траты на рекламу в рунете впервые обошли телевизионные

В третьем квартале текущего года рынок интернет-рекламы в России впервые обошел по доходам рекламу на телевидении. Такие данные содержатся в отчете Ассоциации коммуникационных агентств России, сообщает РБК.

В публикации Ассоциации коммуникационных агентств России говорится лишь, что интернет-сегмент рекламного рынка прирастал ежеквартально на 22-23%, и за первые девять месяцев 2017 года составил 115-116 млрд рублей. Тогда как рекламный рынок на российском ТВ за этот период оценивается в 116-117 млрд.

РБК приводит данные за третий квартал, согласно которым за этот период реклама в интернете оценивается в 41 млрд рублей против 36,2-36,7 млрд рублей доходов от телерекламы.