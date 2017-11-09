Бывший активист SERB рассказал о кураторстве группы центром «Э»

Радикальную группу SERB, известную своими нападениями на российских оппозиционеров, курировал сотрудник центра по противодействию экстремизму МВД майор Алексей Окопный. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал бывший активист движения Олег Чурсин.

По его словам, лидер SERB Игорь Бекетов, известный по сценическому псевдониму Гоша Тарасевич, регулярно встречался с куратором и получал от него поощрение.

«Бекетов часто упоминал одного из оперативников центра «Э» — фамилию Окопный, то, что время от времени они получают оперативную премию, согласовывают с ними свои акции, как себя вести, что делать, насколько жестко можно вести себя», — сообщил Чурсин.

Сам он раньше служил в кадровом отделе полиции. Из SERB Чурсин вышел полгода назад, разочаровавшись в деятельности группировки.

SERB известна, в частности, по нападениям на оппонентов с зеленкой. В ходе одного из нападений, к которому, предположительно, причастны члены группы, получил серьезный ожог глаза политик Алексей Навальный.