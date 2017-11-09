Суд арестовал имущество Серебренникова

Басманный районный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество режиссера, худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Арестованы средства на счетах режиссера — это более 360 тысяч рублей, более 60 тысяч евро и более 4 тысяч долларов, а также его квартира и автомобиль.

Кроме этого суд наложил арест на имущество Юрия Итина — бывшего генерального директора театральной студии Серебренникова «Седьмая студия». У него были арестованы свыше 80 тысяч долларов, 5 тысяч евро, а также золотые изделия.

Арест имущества был проведен еще месяц назад — 11 октября 2017 года.

Серебренников и Итин находятся под домашним арестом по делу о хищении 68 млн рублей, выделенных Минкультом на проект Серебренникова «Платформа». По делу проходят еще четверо фигурантов.