Российский 3D-принтер для печати композитами поступает в продажу

В рамках международной выставки 3D-печати Formnext, которая пройдет во Франкфурте 14-17 ноября, резидент кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково», компания «Анизопринт», представит первый серийный персональный 3D-принтер для печати композитами Anisoprint Composer и объявит о старте продаж.

«Анизопринт» разработал и продвигает технологию трехмерной печати деталей из пластика, армированного непрерывными волокнами. Этот метод позволяет изготавливать образцы по прочности и жесткости превосходящие мировые аналоги. «Впервые на рынок выходит персональный 3D-принтер, позволяющий изготавливать детали из полимерного композитного материала, который в 10-15 раз прочнее и жестче привычного всем пластика, – комментирует успех резидента Владимир Туртиков, операционный директор кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково». – Приятно, что этот продукт разработан полностью в «Сколково» – идея и ключевые сотрудники компании «Анизопринт» вышли из Сколтеха, а сам продукт был разработан при использовании всех элементов инновационной инфраструктуры созданной Фондом «Сколково». Надеемся на успех «Анизопринт» на рынке технологий для 3D-печати, рассчитываем на появление на нем новых продуктов и новых сколковских компаний».

Единственный прямой конкурент у компании в мире – американская Markforged, среди клиентов которой Philips, Airbus, Google, Adidas, Amazon, NASA, ВВС США, другие госструктуры и крупные компании. Но по сравнении с аналогичным принтером Markforged, Анизопринт предлагает рынку более гибкую технологию: в качестве пластика в отечественном 3D–принтере может быть использован любой пластик (в американском – только нейлон); российские оборудование и материал дешевле. «Еще одним нашим преимуществом – и для многих клиентов это действительно важно по соображениям безопасности и защиты интеллектуальной собственности – является то, что Anisoprint Composer может работать в оффлайн-режиме, без подключения к интернету. У Markforged управление осуществляется через облако», – добавляет Федор Антонов, генеральный директор компании «Анизопринт».

На предлагаемой «Анизопринтом» технологии основан международный консорциум, состоящий из 9-ти научных и производственных организаций трех стран (Австрии, Литвы и РФ). Весной этого года в «Сколково» прошла международная конференция по 3D-печати, организованная «Анизопринтом». Федор Антонов подчеркивает поддержку, оказываемую Фондом «Сколково»: «На Formnext, как и на прочие европейские выставки, мы отправляемся на средства микрогранта Фонда «Сколково». Эта программа служит очень хорошим подспорьем. Узловая сборка принтера происходит в Технопарке «Сколково», там же стоит установка для производства армирующего волокна. Через Фонд нас нашли некоторые наши потенциальные клиенты».

Линейка Anisoprint Composer состоит из трех моделей, различающихся по размеру рабочей области: A4 (297x210 мм), стоимостью 4900 евро (325 тысяч рублей), А3 (420x297 мм) – 6900 евро (460 тысяч рублей), и А2 (597x420 мм) – 8900 евро (590 тысяч рублей). Первые поставки планируются на лето-осень следующего года. Примерно половина из потенциальных покупателей – из России, в основном это научные центры, лаборатории, университеты и небольшие компании-поставщики деталей для малой авиации, беспилотников и робототехники.