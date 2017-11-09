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09 ноября 2017, 10:06
Владимир Путин Ксения Собчак санкции США

Собчак поддержала американские санкции против российских олигархов

Ксения Собчак в эфире CNN
Ксения Собчак в эфире CNN
фото: скриншот

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своем желании участвовать в президентских выборах, дала интервью CNN, в котором рассказала об отношении к санкциям против России.

По словам Собчак, «Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые получились. Мы нарушили международное право, и Крым по международному праву украинский».

«Но я также хочу сказать американцам, — добавила журналистка: — отделяйте одно от другого, Путин это не Россия. Многие россияне не разделяют его политики. И одно, когда вы наказываете некоторых олигархов, связанных с Путиным, при помощи санкций. И это правильно, я поддерживаю такие санкции. Но другое дело, что россияне не могут получить американскую визу, и это несправедливо».

«Почему россияне должны быть наказаны за политику человека, которого они не поддерживают?» — задала риторический вопрос Собчак.

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