Госдуме не рекомендовали принимать поправки Поклонской в закон о получении гражданства

Профильный комитет Госдумы рекомендовал депутатам не принимать законопроект Константина Затулина и Натальи Поклонской об упрощенном порядке приобретения российского гражданства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект заключения комитета Госдумы по законодательству.

Законопроект был внесен на рассмотрение Думы в декабре 2016 года.

Депутаты Поклонская и Затулин предлагают давать гражданство в упрощенном режиме по «праву почвы», то есть по факту рождения соискателя или его прямых родственников в нынешних границах России. Речь идет о людях, для которых русский язык является родным.

Согласно действующему закону «О гражданстве Российской Федерации», ст.33.1, русскоязычному иностранцу для упрощенного порядка получения гражданства необходимо проживать в России, либо здесь должны жить его родственники.

Как сказано в заключении комитета, в проекте закона делается «чрезмерная акцентация» на необходимости владения лица русским языком для получения гражданства в упрощенном порядке «в ущерб необходимости осознания им также своей более общей духовной и культурной сопричастности к российскому социуму».