Кевина Спейси вырежут из фильма «Все деньги мира»

Из нового фильма Ридли Скотта «Все деньги мира» вырежут сцены с Кевином Спейси, которого целый ряд коллег обвинил в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Об этом рассказали источники журнала Variety.

По их данным, кинокомпания Sony Pictures и режиссер Ридли Скотт планируют заменить персонаж Спейси актером Кристофером Пламмером.

Ранее студия отменила премьеру картины на кинофестивале в Лос-Анджелесе.

В широкий прокат фильм должен выйти 22 декабря.

Спейси сыграл в картине небольшую роль.