09 ноября 2017, 11:50
Кевина Спейси вырежут из фильма «Все деньги мира»
Из нового фильма Ридли Скотта «Все деньги мира» вырежут сцены с Кевином Спейси, которого целый ряд коллег обвинил в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Об этом рассказали источники журнала Variety.
По их данным, кинокомпания Sony Pictures и режиссер Ридли Скотт планируют заменить персонаж Спейси актером Кристофером Пламмером.
Ранее студия отменила премьеру картины на кинофестивале в Лос-Анджелесе.
В широкий прокат фильм должен выйти 22 декабря.
Спейси сыграл в картине небольшую роль.
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