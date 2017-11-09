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09 ноября 2017, 11:50
кино секс-скандал США

Кевина Спейси вырежут из фильма «Все деньги мира»

Кевин Спейси в фильме «Все деньги мира»
Кевин Спейси в фильме «Все деньги мира»
фото: Bird In Flight

Из нового фильма Ридли Скотта «Все деньги мира» вырежут сцены с Кевином Спейси, которого целый ряд коллег обвинил в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Об этом рассказали источники журнала Variety.

По их данным, кинокомпания Sony Pictures и режиссер Ридли Скотт планируют заменить персонаж Спейси актером Кристофером Пламмером.

Ранее студия отменила премьеру картины на кинофестивале в Лос-Анджелесе.

В широкий прокат фильм должен выйти 22 декабря.

Спейси сыграл в картине небольшую роль.

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