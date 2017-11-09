Правительство запретило РЖД повышать тарифы на плацкарт

«Российские железные дороги» не будут повышать тарифы на проезд в плацкартных вагонах в 2018 году – такое решение по итогам правительственного совещания обнародовал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Александр Редько.

По его словам, правительство решило продлить срок действия приказа антимонопольного ведомства об установлении цен на проезд в плацкартных вагонах в 2017 году, распространив его и на 2018 год – то есть сохранив тарифы нынешнего года, передает РИА Новости.

Редько пояснил, что члены правительства учли такой фактор, как отсутствие роста доходов населения, – и не увидели оснований для подъема тарифов на самый популярный в силу своей экономичности вид железнодорожных пассажирских перевозок.

Напомним, 3 ноября РЖД временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования ФПК с отправлением с 1 января.

«ФАС рассчитывает, что РЖД в ближайшее время возобновит продажи билетов в плацкартных и общих вагонах отправлением с 1 января 2018 года. Данное решение является компромиссным и принято в интересах пассажиров», – подытожил заместитель главы антимонопольного ведомства.

Ранее ФАС совместно с Минтрансом и РЖД подготовила пресс-релиз, в котором пообещала, что продажи билетов в плацкарт и общие вагоны возобновятся не позднее 16 ноября, а «Российским железным дорогам» пригрозила штрафом за срыв указанного срока.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в его ведомстве выступают против инициативы ФАС по снижению тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах РЖД.