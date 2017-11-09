09 ноября 2017, 09:23
При пожаре в здании СВР в Москве погибли трое
При пожаре 8 ноября на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки в столичном районе Ясенево погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По уточненным данным, погибли три человека, спасены семь человек», — отметил он.
Площадь пожара превысила одну тысячу квадратных метров.
Пока представители СВР и МЧС официально не комментировали сообщения о погибших пока не прокомментировали.
Ранее сообщалось, что при инциденте пострадавших и погибших нет.
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