При пожаре в здании СВР в Москве погибли трое

При пожаре 8 ноября на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки в столичном районе Ясенево погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, погибли три человека, спасены семь человек», — отметил он.

Площадь пожара превысила одну тысячу квадратных метров.

Пока представители СВР и МЧС официально не комментировали сообщения о погибших пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что при инциденте пострадавших и погибших нет.