Тиллерсон опроверг договоренность о встрече Путина и Трампа

США и Россия пока не договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита АТЭС. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters.

По словам Тиллерсона, встреча состоится, если лидерам будет что «обсудить по существу».

«Не было никакой договоренности об официальной двусторонней встрече. Мы продолжаем обсуждения. Вопрос заключается в том, достаточно ли у нас того, что обсудить по существу», — заявил госсекретарь (цитата AFP).

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча согласована и состоится 10 ноября.