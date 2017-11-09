Пресс-служба акционера «Югры» рассказала о переговорах с саудовским принцем

В пресс-службе контролирующего акционера «Югры» Алексея Хотина назвали актуальными переговоры с саудовским принцем аль-Валидом о вхождении в капитал банка, передает RNS.

«В настоящий момент все ранее намеченные планы остаются в силе. Компании Алексея Хотина не получали от офиса принца аль-Валида сообщений об отказе от участия в их реализации», — заверили в пресс-службе.

В ее заявлении подчеркивается, что новости из Саудовской Аравии – о задержании аль-Валида в рамках антикоррупционной чистки – «не повлияют на намерение Алексея Хотина вернуть лицензию банка «Югра» и возобновить его работу». Принадлежащая бизнесмену Radamant Financial владеет 52,43% акций банка.

Напомним, о переговорах с аль-Валидом бен Талалом пресс-служба Хотина сообщила еще в августе 2017 года, заявив, что «он выразил готовность рассмотреть возможность вхождения в капитал банка, в случае восстановления работы финансового учреждения».

Месяцем ранее ЦБ РФ ввел в «Югре» временную администрацию для оценки финансового состояния кредитной организации, а 28 июля отозвал лицензию. В начале августа Банк России также подал иск о признании «Югры» банкротом.