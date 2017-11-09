Источник сообщил о двух жертвах обрушения в Ижевске

Из-под завалов обрушившегося подъезда в Ижевске извлекли тела двух человек. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.

«Пока найдено два тела», — сказал он.

«Четыре человека извлечены из-под завалов, двое из них погибли, двое ранены», — рассказал источник ТАСС.

Между тем, глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил гибель только одного человека в результате ЧП.

Разбор завалов продолжается.

Ранее стало известно, что из-под обломков 9-этажного дома №261 по Удмуртской улице извлекли и передали медикам двух раненых людей. По предварительной информации, это подростки.

Из дома эвакуировали 500 человек.

Взрыв в одной из квартир и обрушение подъезда дома произошли сегодня в 16:30.