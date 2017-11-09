Взрыв дома в Ижевске сняла камера видеонаблюдения

Следственное управление СКР по республике Удмуртия возбудило уголовное дело по факту обрушения подъезда многоквартирного дома на Удмуртской улице в Ижевске, сообщается на сайте следственного ведомства.

В социальных сетях пишут, что с места происшествия в областную клиническую больницу №1 госпитализированы два человека – предположительно это подростки.

В интернете между тем появилось несколько видеозаписей с места ЧП – в том числе с камеры видеонаблюдения, которая засняла сам момент взрыва. В этом ролике видна вспышка, предшествовавшая обрушению. На других видео заметны остаточные следы пламени на обломках, но в официальных сообщениях говорится, что возгорания не было.

По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа, сообщили в пресс-службе главы республики Александра Бречалова, ссылаясь на данные МЧС. С первого по девятый этаж рухнул один из подъездов дома – угловой, где располагался магазин «Золотая орхидея».

Особую тревогу вызывает тот факт, что на первом этаже дома располагался детский досуговый центр. Не исключено, что под завалами могут находиться люди. «Специалисты проводят эвакуацию жильцов дома, пункты временного размещения оборудуют на базе двух школ», – уточнили в МЧС.