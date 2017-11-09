09 ноября 2017, 14:15
ВТБ списал вложенные в «Открытие Холдинг» 7 млрд рублей
Группа ВТБ списала в убыток свою долю в «Открытие Холдинге», сообщил заместитель главы ВТБ Герберт Моос, передает RNS.
ВТБ владела 9,99% в «Открытие Холдинге». Стоимость этих акций составляла 7 млрд рублей, которые и были оформлены как чистый убыток.
«Мы считаем, что это правильный шаг, он отражает ситуацию, которая сложилась с ФК "Открытие" и банком "Открытие"», — сказал Моос.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что списание 7 млрд рублей не отразится на общих финансовых результатах группы ВТБ по итогам 2017 года.
Группа ВТБ занимается санацией банка «Открытие». Во временную администрацию банка вошли 12 сотрудников «ВТБ 24».
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