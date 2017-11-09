ВТБ списал вложенные в «Открытие Холдинг» 7 млрд рублей

Группа ВТБ списала в убыток свою долю в «Открытие Холдинге», сообщил заместитель главы ВТБ Герберт Моос, передает RNS.

ВТБ владела 9,99% в «Открытие Холдинге». Стоимость этих акций составляла 7 млрд рублей, которые и были оформлены как чистый убыток.

«Мы считаем, что это правильный шаг, он отражает ситуацию, которая сложилась с ФК "Открытие" и банком "Открытие"», — сказал Моос.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что списание 7 млрд рублей не отразится на общих финансовых результатах группы ВТБ по итогам 2017 года.

Группа ВТБ занимается санацией банка «Открытие». Во временную администрацию банка вошли 12 сотрудников «ВТБ 24».