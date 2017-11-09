Начальство полковника Захарченко лишилось должностей

Из рядов МВД уволены руководители полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого были найдены 9 млрд рублей в разной валюте. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщает РИА Новости.

«У нас постоянно действует принцип персональной ответственности за действия своих подчиненных. <…> Его руководители пострадали», — сообщил министр, не назвав имен уволенных.

Дмитрий Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Он был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Затем его обвинили еще в нескольких эпизодах взяточничества.